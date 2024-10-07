У навчальному закладі на Львівщині місяцями знущались над дітьми: що каже омбудсмен

У соціальних мережах почало ширитися відео з кадрами жорстокого поводження з дітьми у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині. На ролику зображено, як ймовірна вихователька б’є залізним прутом та кулаками дівчину, також жінка використовує лайливу лексику.

Обмудсман зазначає, що ситуація перебуває під контролем відповідних органів, які наразі проводять розслідування.

Водночас в Офісі генерального прокурора зазначають, що інцидент став предметом перевірки в рамках кримінального провадження, розпочатого правоохоронцями 27 вересня 2024 року. У справі уже допитали 46 осіб, провели обшуки, реалізували тимчасові доступи до речей і документів, а також призначили судові експертизи.

Дітей, які могли стати потерпілими від насильства, перевели до іншого закладу. Директор центру тимчасово відсторонений від виконання обов’язків.

Досудове розслідування триває за статтями 126 та 153 КК України, що стосуються побоїв, мордування та сексуального насильства. Розслідування веде ГСУ Нацполіції Львівщини під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів Львівської обласної прокуратури.