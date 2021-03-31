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Навальный объявил голодовку в тюрьме

Автор: РБК-Украина

Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку в тюрьме. Он отказывается принимать пищу, пока его в не осмотрит врач, поскольку его ноги теряют чувствительность.

Сообщение об этом появилось в его Instagram.

"Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает", - отметил Навальный.

Напомним, ранее сообщалось, что у Навального в тюрьме проблемы со здоровьем, он испытывает боли в спине и ноге. При этом в управлении ФСИН по Владимирской области заявляли, что доктора осматривали оппозиционера 24 марта и оценили его состояние как удовлетворительное.

Он также говорил, что его просьба о лечении у гражданского врача была отклонена и что его будил каждый час ночью охранник в преднамеренной попытке подорвать его здоровье.

Навального отправили в тюрьму после того, как ему изменили условный срок на реальный. Он должен провести за решеткой 2 года и 5 месяцев.

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Новости Украины Российская ФедерацияНавальныйголодовка
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