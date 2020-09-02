Навального отравили боевым ядом класса "Новичок"

Немецкие военные токсикологи выяснили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен боевым веществом класса "Новичок". Использование этого яда попадает под действие Конвенции о запрещении химического оружия.

Об этом говорится в заявлении представителя Кабинета министров Германии Штеффана Зайберта, передает пресс-служба правительства.

Сообщается, что по инициативе клиники "Шарите" специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест.

"Были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы "Новичок", - говорится в заявлении.

По словам Зайберта, канцлер Германии Ангела Меркель уже обсудила эту информацию с министром финансов Олафом Шольцем, министром иностранных дел Хайко Маасом и другими членами правительства.

"Поразительно, что Алексей Навальный стал жертвой атаки с применением химического отравляющего вещества в России. Федеральное правительство (Германии, - ред.) самым решительным образом осуждает это нападение. Российское правительство должно объяснить произошедшее", - добавил он.

Также сообщается, что о результатах теста сообщили жене Навального. Кроме того, Берлин проинформирует российского посла и партнеров в ЕС и НАТО.

Ожидается, что западные страны выступят с совместной реакцией на отравление российского оппозиционера.

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