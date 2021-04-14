UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Нацполиция увеличила количество спецгрупп по реагированию на домашнее насилие

Автор: Юлия Струк

Национальная полиция увеличила количество спецгрупп по реагированию на домашнее насилие. Число групп возросло с 45 до 55.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Раньше в Украине работало 45 групп по реагированию на факты совершения домашнего насилия. Теперь, чтобы предотвращать и еще эффективнее противодействовать домашнему насилию, их количество увеличено до 55", - говорится в сообщении.

Такие мобильные группы добавились в Днепре, а также в городах, где раньше не функционировали:

  • в Измаиле (Одесская область),
  • Кривом Роге (Днепропетровская область),
  • Коростене (Житомирская область),
  • Гайсине (Винницкая область),
  • Александрии (Кировоградская область),
  • Ирпене (Киевская область),
  • Стрии (Львовская область),
  • Кременчуге (Полтавская область),
  • Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

Указано, что сотрудники имеют полномочия принимать соответствующие меры в отношении обидчиков: составлять протоколы об административном правонарушении, ставить на превентивные учеты полиции, выносить срочные запретительные предписания и тому подобное.

"Полицейские, которые входят в состав групп реагирования, прошли соответствующее обучение. Национальная полиция Украина планирует и в дальнейшем увеличивать количество таких групп", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в Украине планируют усилить ответственность за домашнее насилие. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №3908-1.

Как писало РБК-Украина, в государстве могут увеличить штрафы за домашнее насилие в сотни раз.

Так, с февраля 2020 года в Украине действует телефонная горячая линия по предупреждению домашнего насилия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины полициядомашнее насилие
Читайте также
Нацполиции предоставили право самопредставительства в суде
Нацполиция заявила, что фиксирует все нарушения бизнеса во время усиленного локдауна
Прогноз погоды