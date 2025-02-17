Нацполіція та СБУ затримали агентів ФСБ за теракт біля ТЦК у Кам’янці-Подільському

Правоохоронці затримали агентів російської ФСБ, які організували теракт біля ТЦК у місті Кам'янець-Подільський. Тоді загинув чоловік, який доставляв посилку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Під час слідства було встановлено, що виконавцями теракту були наркозалежний місцевий мешканець та 17-річний студент одного з коледжів міста. З'ясувалось, що їх було завербовано російською ФСБ через Telegram-канал з пропозиціями швидкого заробітку.

Слідчі відстежили шлях передачі вибухівки, й таким чином вийшли на слід найманців. Один із затриманих виготовив саморобний вибуховий пристрій за інструкцією ФСБ. Він спорядив його гайками та обрізками арматури для максимального ураження. Також пристрій був оснащений мобільним телефоном для дистанційної детонації. Після цього вибухівка була переміщена у сховану.

А ось другий агент, наркозалежний чоловік, отримав координати схованки та завдання доставити вибухівку до будівлі ТЦК. Однак він розумів, що може загинути під час доставки вибухівки, тому вирішив не ризикувати власним життям і скористався кур’єрськими послугами.

Як тільки кур’єр з посилкою опинився біля ТЦК, російські спецслужби здійснили дистанційний підрив.

Правоохоронці провели обшуки у затриманих та вилучили мобільні телефони з доказами їхнього зв’язку з ФСБ, а також компоненти для виготовлення вибухових пристроїв.

Наразі обом чоловікам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Вони перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Вибух біля ТЦК у Кам'янець-Подільську

Нагадаємо, 5 лютого стало відомо про те, що у місті Кам'янець-Подільський стався вибух біля ТЦК.

Тоді повідомлялось про одного загиблого та чотирьох поранених.

Детально про те, що сталось - читайте у матеріалі РБК-Україна "Приніс вибухівку в "передачі" й загинув. Що відомо про підрив біля ТЦК у Кам'янці-Подільському".

Вибухи у ТЦК

З початку року в Україні шириться низка терактів, пов'язана зі співробітниками ТЦК, або місцями їх розташування.

Раніше ми писали, що теракт було здійснено в будівлі Рівненського обласного ТЦК внаслідок якого загинула людина.

Напередодні на заправці у Пирятині Полтавської області напали та вбили військового ТЦК. А вже наступного дня стався вибух біля ТЦК у Павлограді Дніпропетровської області.