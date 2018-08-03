Нацполиция рассматривает две версии убийства экс-депутата в Сумах

В частности, убийство могло произойти из-за общественно-политической деятельности Жука

Правоохранители рассматривают две версии убийства бывшего депутата Сумского городского совета Анатолия Жука. Об этом руководитель Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный сообщил на брифинге, передает "ТСН".

В частности, по словам главы прокуратуры, убийство могло быть совершено из бытовых побуждений или из-за общественно-политической деятельности Жука.

Также Могильный заявил, что до убийства в доме экс-депутата произошел небольшой пожар, но Жук погасил ее самостоятельно. После этого мужчина решил отдохнуть во дворе, где и заснул. В связи с этим полиция считает, что экс-депутата убили во сне.

Отметим, в депутата выстрелили дважды - со спины в область сердца и в левый висок.

Напомним, как писало РБК-Украина, бывшего депутата Сумского городского совета и бывшего главу земельной комиссии Анатолия Жука застрелили во дворе его собственного дома. Отметим, что погибший был депутатом городского совета, возглавлял Департамент градостроительства и земельных ресурсов Сумского городского совета. В 2014 году баллотировался на пост мэра.

Кроме того, 2 августа в Каменском взорвался микроавтобус с депутатом Виталием Чернявским. Сам депутат остался жив, но сильно пострадал. Полиция квалифицировала дело как покушение на убийство.