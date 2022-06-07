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Нацполиция обнародовала точную цифру убитых гражданских в Бучанском районе

Фото: Игорь Клименко (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Всего по Бучанскому району погибло 1137 человек, непосредственно в городе Буча - 461 человек. Полиция установила, кто причастен к массовым убийствам мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Правоохранители установили подразделения, которые находились на территории района и города Бучи. Это шесть батальонных тактических групп десантных сил РФ и одна механизированная бригада.

"Сейчас устанавливаем фамилии всех военнослужащих. Часть мы уже установили. 13 подозрений уже подготовили: два человека-военнослужащие Росгвардии, 11-военнослужащие Вооруженных сил РФ. 10 проектов подозрений передали в офис Генерального прокурора", - отметил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Среди погибших в братской могиле правоохранители обнаружили тело убитого полицейского, который занимался эвакуацией мирных жителей из Бучи.

Напомним, ранее мэр Бучи сообщал, что там погибли по меньшей мере 320 человек. Тогда еще обнаруживали тела замученных мирных украинцев.

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Буча