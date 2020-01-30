Нацполиция с 1 февраля упростит процедуру рассмотрения дел по ДТП

Национальная полиция с 1 февраля упростит процедуру рассмотрения дел по дорожно-транспортным происшествиям. Об этом сообщил председатель Нацполіції Игорь Клименко во время итогового совещания ведомства, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, все аварии без пострадавших будут передавать на рассмотрение патрульной полиции.

"Мы избавляемся от бюрократических преград и упрощаем процедуру рассмотрения материалов о ДТП. Начиная с 1 февраля в городе Киеве все сообщения о ДТП без пострадавших будут передаваться непосредственно в управления патрульной полиции для регистрации и организации реагирования", - заявил Клименко.

Напомним, ранее Кабмин увеличил штрафы за ложный вызов полиции и "скорой помощи". Максимальная сумма штрафа составит 10200 гривен.

Также РБК-Украина писало, что в украинском МВД собираются рассмотреть вопрос о повышении штрафов за отдельные нарушения Правил дорожного движения. Отмечалось, что наказание за превышение скорости может вырасти из 510 грн до 3400 грн.

Кроме этого, в вопросе штрафов владельцев "евроблях" в украинском правительстве достигли компромисса, по условиям которого штрафы откладываются до принятия закона о доступной растаможке.