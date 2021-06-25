В Национальном институте рака рассказали о вреде, который наносит здоровью красный шлам с НГЗ

"Две трети химических соединений, обнаруженных экспертизой в красном шламе, вызывают рак. К этому добавить нечего. Не нужно даже быть экспертом, чтобы определить опасность данных отходов для организма человека. Причем опасность в том, что попадают они в наш организм неосознанно - через кожу, через дыхательные пути, через еду. И определить их невозможно. После этого некурящие и непьющие люди спрашивают у врачей: откуда рак? Вот отсюда", - объяснил медик.

Адвокат АО "Greco" Артемий Воробьев представил участникам круглого стола выводы судебно-инженерной экологической экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, которые свидетельствуют о том, что шлам НГЗ имеет три из шести опасных свойств, определенных Базельской конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.

"Экспертизой было установлено, что отходы красного шлама могут иметь не одно, даже не два, а три опасных свойства. Первое свойство - ядовитость. Ядовитыми они могут быть для человека, для жителей Николаевской области. Их попадание в организм через дыхательные или другие пути могут вызывать затяжные болезни. Второе свойство - экотоксичность. Отходы могут иметь значительное негативное влияние на экологические и биотические системы. Третья - токсичность", - отметил он.

При этом юрист считает то, что данные отходы вообще нельзя хранить на территории Украины, поскольку и бокситовая руда, которую перерабатывает НГЗ, и отходы, и конечный продукт - являются импортным товаром.

"Статья 32 закона "Об отходах" запрещает какой-либо ввоз иностранных отходов в Украину с любой целью, кроме транзита. Захоранивать здесь иностранные отходы запрещено", - резюмировал Воробьев.