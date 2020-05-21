Национализация ПриватБанка должна была привести к ослаблению позиций Коломойского, - эксперт

Фото: отделение ПриватБанка (РБК-Украина)

Эксперт не исключает, что многие действия по делу ПриватБанка директор НАБУ координировал с американцами

Действия директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника в отношении крупных бизнесов могли быть координированы представителями США, а их главной целью являлось контроль дела по ПриватБанку.

Об этом заявил политолог Владислав Дзивидзинский на своей странице в Facebook.

"Практически каждое резонансное дело в Украине (которое расследовало НАБУ, - ред.) - такое как дело ПриватБанка, структур Бахматюка или Одесского припортового завода, - либо согласовывалось, либо инициировалось по указанию заокеанских друзей. Абсолютно логичным для таких целей иметь действенную и подконтрольную структуру", - считает эксперт.

Политолог допускает, что главной целью НАБУ был ПриватБанк, национализация которого должна была привести к ослаблению позиций Игоря Коломойского.

"При ослаблении позиций Игоря Коломойского можно было переходить в наступление на уровне международных судов по его другим самым интересным активам", - добавил эксперт.

Напомним, ранее в Конституционный суд Украины поступило представление о конституционности указа президента, которым Артем Сытник в 2015 году был назначен директором Национального антикоррупционного бюро.

В то же время директор НАБУ является фигурантом реестра коррупционеров, поэтому, по мнению ряда нардепов, не может возглавлять бюро.

Напомним, Госбюро расследований подозревает Сытника в том, что он за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское - Сарны" в Ровненской области, общая сумма которого составила не менее полумиллиона гривен.

Автор: Виталий Мельник