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Нацгвардия будет помогать в дезинфекции центральных улиц Киева

Новости » Коронавирус     05.04.2020 - 13:40
Нацгвардия будет помогать в дезинфекции центральных улиц Киева
Фото: дезинфекция улиц (facebook.com/VadymHolub2)

Нацгвардейцы будут участвовать в дезинфекции до завершения карантина

Пресс-секретарь Национальной гвардии Вадим Голуб сообщил, что отныне и до окончания карантинных мероприятий трижды в неделю военнослужащие Северного оперативно-территориального объединения НГУ будут помогать дезинфицировать центральные улицы Киева. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что проведение дезинфекции улиц является эффективным методом в борьбе с вирусными инфекциями.

Нацгвардия будет помогать в дезинфекции центральных улиц Киева

"Поэтому было принято решение о привлечении спецавтомобилей для дезинфекции дорожного покрытия центральных улиц города Киева. К мероприятию привлекаются опытные специалисты подразделения радиационной, химической и биологической защиты НГУ", - сообщили в Нацгвардии.

В частности, гвардейцы проводят дезинфекцию на специальных водометных автомобилях в сопровождении техники Службы безопасности дорожного движения.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко написал, что за прошедшие сутки больше всего новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни было выявлено в Дарницком районе. При этом больше всего инфицированных по состоянию на сейчас в Печерском районе города.

Как писало РБК-Украина, за минувшие сутки число жителей Киева, которые заболели коронавирусом, возросло еще на 31 человека. Так, сегодня в столице уже 245 подтвержденных случаев заболевания.

В частности, Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине зафиксирован 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19.

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