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Нацгвардієць з "Ігли" збив ракету, яка вночі летіла на Київ

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Понеділок 29 травня 2023 14:54
Нацгвардієць з "Ігли" збив ракету, яка вночі летіла на Київ Фото: нацгвардієць з Ігли збив ракету, яка вночі летіла на Київ (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Боєць Національної гвардії збив російську ракету, яка летіла на Київ сьогодні вночі, за допомогою ПЗРК "Ігла-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної гвардії.

Солдат зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Буревій" на псевдо Покемон вже збивав ворожу ракету неподалік від Києва 9 травня. У МВС навіть показали відео збиття ракети.

Цієї ночі о 3:20 із тої самої "Ігли-1" 20-річний герой здійснив свій другий результативний постріл.

"На цей раз було складніше захопити ціль, адже було ще достатньо темно. Але результат говорить сам за себе. Емоцій від усвідомлення та радості було ще більше ніж вперше. Я розумію, що це не лише збита ракета, а й врятовані життя", - розповів військовий.

Зазначимо, що "Ігла-1" - це переносний зенітний ракетний комплекс, який може вражати швидкісні цілі на наздоганяючих та зустрічних курсах.

Нічна атака на Україну

Сьогодні вночі російські окупанти здійснили чергову атаку по Україні за допомогою ракет та дронів. Загарбники обстріляли Київ та ще низку областей. Через ворожу атаку в різних районах є пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Загалом вночі окупанти випустили по Україні до 40 крилатих ракет і близько 35 безпілотників. Сили ППО спрацювали добре - їм вдалося знищити 37 ракет та 30 дронів.

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