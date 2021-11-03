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Нацгвардия возьмет под охрану COVID-больницу в Херсоне

Автор: РБК-Украина

Бойцы Национальной гвардии Украины будут охранять территорию городской больницы им. Карабелеша. В этой больнице размещают пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу в/ч 3056 Национальной гвардии Украины в Facebook.

"Путем несения службы в три смены, круглосуточно, гвардейцы будут следить за соблюдением изоляционно-ограничительных мероприятий. До сегодняшнего дня больницу охраняли бойцы батальона "Херсон"", - рассказал заместитель командира воинской части 3056 Олег Лищишин.

По его словам, бойцов обеспечили средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими веществами.

Фото: Нацгвардия охраняет COVID-больницу в Херсоне (в/ч 3056 Национальной гвардии Украины)

Напомним, больницы Херсона, которые принимают больных COVID-19, заполнены почти на 100%.

Также в Херсонской области развернули мобильный госпиталь, который может принять 120 больных коронавирусом.

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