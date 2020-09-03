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НАТО завтра соберется на заседание из-за отравления Навального

Автор: Дмитрий Левицкий

Североатлантический альянс (НАТО) в пятницу соберется на заседание, чтобы обсудить ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. После заседания генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет брифинг.

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Об этом сообщает журналистка телеканала Deutsche Welle Терри Шульц.

Брифинг генсека НАТО запланирован на 12:30.

На официальном портале НАТО также есть информация о запланированном на 4 сентября заседании, но его тема не раскрывается.

Напомним, вчера правительство Германии заявило о получении доказательств отравления российского оппозиционера Алексея Навального химическим веществом из группы "Новичок". Немецкий канцлер Ангела Меркель назвала отравление попыткой заставить Навального молчать.

Также Меркель призвала российские власти предоставить объяснения относительно ситуации с Навальным.

Кроме того, ЕС и НАТО потребовали от России проведения расследования отравления Навального и привлечения к ответственности всех виновных.

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Новости Украины НАТОНавальныйотравление