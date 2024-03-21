У НАТО вважають, що Україні потрібні "не тільки гранати", але й мобілізація

Голова Військового комітету НАТО наголосив, що для подальшого ведення війни Україні потрібні не тільки зброя, але й люди.

"Вам потрібні не тільки гранати, вам потрібні люди, щоби замінити загиблих і поранених. А це означає мобілізацію", - сказав Бауер.

Він зазначив, що розуміє, що переконати людей не просто, проте, за його словами, необхідно.

"Я розумію, як непросто переконати людей у ліберальній демократії. Але я бачу, що це змінюється", - додав він.