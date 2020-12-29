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НАТО усилит меры по защите от биологического оружия на фоне коронавируса

Вторник 29 декабря 2020 13:35
НАТО усилит меры по защите от биологического оружия на фоне коронавируса
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Североатлантический Альянс (НАТО) усилит меры по обеспечению защиты от биологического оружия. Такое решение принято на фоне пандемии коронавируса.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Deutsche Welle.

В НАТО не считают, что коронавирус был создан в лабораторных условиях, однако нынешняя ситуация продемонстрировала опасность, которую может нести биологическое оружие.

"Это оружие, как и химическое оружие, запрещено международным правом. Однако мы должны быть готовы к его использованию, потому что мы знаем, что оно все еще существует", - подчеркнул Столтенберг.

Для предотвращения возможной угрозы Альянс планирует улучшить обмен разведданными с партнерами. При этом Столтенберг не исключил, что применение биооружия может повлечь за собой использование ядерного вооружения.

"НАТО не владеет запрещенным оружием, однако у нас есть полный спектр возможностей для надлежащего реагирования", - добавил он.

Напомним, в конце мая в Совете Европы заявили, что после пандемии может вырасти риск использования биологического оружия.

Также РБК-Украина писало, что НАТО усилит помощь Украине в черноморском регионе из-за агрессии со стороны России.

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