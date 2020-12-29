НАТО усилит меры по защите от биологического оружия на фоне коронавируса

Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)

Североатлантический Альянс (НАТО) усилит меры по обеспечению защиты от биологического оружия. Такое решение принято на фоне пандемии коронавируса.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Deutsche Welle.

В НАТО не считают, что коронавирус был создан в лабораторных условиях, однако нынешняя ситуация продемонстрировала опасность, которую может нести биологическое оружие.

"Это оружие, как и химическое оружие, запрещено международным правом. Однако мы должны быть готовы к его использованию, потому что мы знаем, что оно все еще существует", - подчеркнул Столтенберг.

Для предотвращения возможной угрозы Альянс планирует улучшить обмен разведданными с партнерами. При этом Столтенберг не исключил, что применение биооружия может повлечь за собой использование ядерного вооружения.

"НАТО не владеет запрещенным оружием, однако у нас есть полный спектр возможностей для надлежащего реагирования", - добавил он.

Напомним, в конце мая в Совете Европы заявили, что после пандемии может вырасти риск использования биологического оружия.

Также РБК-Украина писало, что НАТО усилит помощь Украине в черноморском регионе из-за агрессии со стороны России.