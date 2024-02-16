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В НАТО та ЄС відреагували на смерть Навального

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Смерть російського опозиціонера Олексія Навального викликала бурхливу реакцію в НАТО та ЄС. Російський режим звинуватили у смерті політика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він "глибоко засмучений і стурбований".

"Ми маємо встановити всі факти, а Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин його смерті", - сказав Столтенберг.

Своєю чергою прем'єр Британії Ріші Сунак казав, що це "жахлива новина" і що Навальний "продемонстрував неймовірну мужність".

Реакція лідерів ЄС:

  • Президент Ради ЄС Шарль Мішель у соцмережах заявив, що російський режим відповідальний за смерть політика.
  • Глава Європарламенту Роберта Мецола написала, що в ЄС "нажахані" звісткою про смерть.
  • Прем'єр-міністр Латвії звинуватила режим Путіна в катуванні до смерті "одного з останніх символів демократії в Росії".
  • Міністр закордонних справ Швеції заявив, що якщо ця новина правдива, то це ще один з "жахливих злочинів" режиму Путіна.
  • Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що 

Росія заявила про смерть Навального

Сьогодні, 16 лютого, управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило про смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Зазначається, що він нібито помер у виправній колонії, де відбував покарання.

Прессекретарка російського політика Кіра Ярмиг заявила, що команда Навального поки немає доказів його смерті. Адвокат Навального вилітає в Харп, де відбував покарання опозиціонер.

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