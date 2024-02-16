В НАТО та ЄС відреагували на смерть Навального

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він "глибоко засмучений і стурбований".

"Ми маємо встановити всі факти, а Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин його смерті", - сказав Столтенберг.

Своєю чергою прем'єр Британії Ріші Сунак казав, що це "жахлива новина" і що Навальний "продемонстрував неймовірну мужність".

Реакція лідерів ЄС:

Президент Ради ЄС Шарль Мішель у соцмережах заявив, що російський режим відповідальний за смерть політика.

Глава Європарламенту Роберта Мецола написала, що в ЄС "нажахані" звісткою про смерть.

Прем'єр-міністр Латвії звинуватила режим Путіна в катуванні до смерті "одного з останніх символів демократії в Росії".

Міністр закордонних справ Швеції заявив, що якщо ця новина правдива, то це ще один з "жахливих злочинів" режиму Путіна.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що

Росія заявила про смерть Навального

Сьогодні, 16 лютого, управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило про смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Зазначається, що він нібито помер у виправній колонії, де відбував покарання.

Прессекретарка російського політика Кіра Ярмиг заявила, що команда Навального поки немає доказів його смерті. Адвокат Навального вилітає в Харп, де відбував покарання опозиціонер.