НАТО согласовало план на случай второй волны COVID-19

Министры обороны стран НАТО на сегодняшнем заседании согласовали план на случай второй волны пандемии коронавируса. План состоит из трех решений.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.

По словам Столтенберга, Североатлантический альянс готовится к возможной второй волне пандемии COVID-19, поэтому сегодня министры обороны приняли ряд решений.

В новый план НАТО входят: оказание поддержки союзникам и партнерам, создание запасов медицинского оборудования, а также фонд для приобретения критически важного медицинского оборудования.

Напомним, в мае Столтенберг говорил, что НАТО готовится к долгосрочным последствиям пандемии коронавируса и работает над тем, чтобы помочь союзникам.

Кроме того, в конце апреля послы стран НАТО во время закрытой встречи со Столтенбергом обсудили подготовку ко второй волне пандемии коронавируса.