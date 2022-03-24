UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НАТО может продлить мандат Столтенберга из-за войны РФ против Украины, - СМИ

Фото: Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

На саммите НАТО, который начинается в Брюсселе, может быть принято решение о продлении мандата Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Срок полномочий Столтенберга истекает в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

"В такой нестабильной ситуации в связи с войной в Украине необходима преемственность. Необходимо держать на посту человека, которого все знают, у которого есть опыт и признание", - сказал собеседник издания.

Таким образом, можно будет избежать ситуации, когда в такой сложный момент приходит кто-то новый.

Мандат Столтенберга может быть продлен на год и до завершения войны в Украине. Однако решение должно быть принято единогласно.

Польша входит в число стран, выступающих за продление мандата нынешнего генсека НАТО.

"Мы считаем, что до сих пор Столтенберг действовал мудро и напористо в отношении России. У него большой опыт". - объясняет польский дипломат.

Хотя Столтенберг уже избран президентом Норвежского банка и должен был вступить в должность в декабре, по неофициальной информации, он готов согласиться остаться на этом посту. Однако об этом его должны попросить лидеры стран НАТО.

Напомним, в феврале Столтенберг был назначен новым главой Центрального банка Норвегии. Сми называли вероятных кандидатов на пост генсека НАТО.

Напомним, война России против Украины длиться уже месяц. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОЙенс СтолтенбергВойна России против Украины