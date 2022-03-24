НАТО может продлить мандат Столтенберга из-за войны РФ против Украины, - СМИ
На саммите НАТО, который начинается в Брюсселе, может быть принято решение о продлении мандата Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Срок полномочий Столтенберга истекает в сентябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
"В такой нестабильной ситуации в связи с войной в Украине необходима преемственность. Необходимо держать на посту человека, которого все знают, у которого есть опыт и признание", - сказал собеседник издания.
Таким образом, можно будет избежать ситуации, когда в такой сложный момент приходит кто-то новый.
Мандат Столтенберга может быть продлен на год и до завершения войны в Украине. Однако решение должно быть принято единогласно.
Польша входит в число стран, выступающих за продление мандата нынешнего генсека НАТО.
"Мы считаем, что до сих пор Столтенберг действовал мудро и напористо в отношении России. У него большой опыт". - объясняет польский дипломат.
Хотя Столтенберг уже избран президентом Норвежского банка и должен был вступить в должность в декабре, по неофициальной информации, он готов согласиться остаться на этом посту. Однако об этом его должны попросить лидеры стран НАТО.
Напомним, в феврале Столтенберг был назначен новым главой Центрального банка Норвегии. Сми называли вероятных кандидатов на пост генсека НАТО.
Напомним, война России против Украины длиться уже месяц. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.