НАТО может продлить мандат Столтенберга из-за войны РФ против Украины, - СМИ

На саммите НАТО, который начинается в Брюсселе, может быть принято решение о продлении мандата Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Срок полномочий Столтенберга истекает в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

"В такой нестабильной ситуации в связи с войной в Украине необходима преемственность. Необходимо держать на посту человека, которого все знают, у которого есть опыт и признание", - сказал собеседник издания.

Таким образом, можно будет избежать ситуации, когда в такой сложный момент приходит кто-то новый.

Мандат Столтенберга может быть продлен на год и до завершения войны в Украине. Однако решение должно быть принято единогласно.

Польша входит в число стран, выступающих за продление мандата нынешнего генсека НАТО.

"Мы считаем, что до сих пор Столтенберг действовал мудро и напористо в отношении России. У него большой опыт". - объясняет польский дипломат.

Хотя Столтенберг уже избран президентом Норвежского банка и должен был вступить в должность в декабре, по неофициальной информации, он готов согласиться остаться на этом посту. Однако об этом его должны попросить лидеры стран НАТО.