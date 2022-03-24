ru ua
Чт, 24 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

НАТО может продлить мандат Столтенберга из-за войны РФ против Украины, - СМИ

Новина українською →
Брюссель, Четверг 24 марта 2022 11:03
НАТО может продлить мандат Столтенберга из-за войны РФ против Украины, - СМИ Фото: Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

На саммите НАТО, который начинается в Брюсселе, может быть принято решение о продлении мандата Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Срок полномочий Столтенберга истекает в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

"В такой нестабильной ситуации в связи с войной в Украине необходима преемственность. Необходимо держать на посту человека, которого все знают, у которого есть опыт и признание", - сказал собеседник издания.

Таким образом, можно будет избежать ситуации, когда в такой сложный момент приходит кто-то новый.

Мандат Столтенберга может быть продлен на год и до завершения войны в Украине. Однако решение должно быть принято единогласно.

Польша входит в число стран, выступающих за продление мандата нынешнего генсека НАТО.

"Мы считаем, что до сих пор Столтенберг действовал мудро и напористо в отношении России. У него большой опыт". - объясняет польский дипломат.

Хотя Столтенберг уже избран президентом Норвежского банка и должен был вступить в должность в декабре, по неофициальной информации, он готов согласиться остаться на этом посту. Однако об этом его должны попросить лидеры стран НАТО.

Напомним, в феврале Столтенберг был назначен новым главой Центрального банка Норвегии. Сми называли вероятных кандидатов на пост генсека НАТО.

Напомним, война России против Украины длиться уже месяц. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Йенс Столтенберг Война России против Украины
NEWS
29-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
29-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Марина Лазебная: Каждый для себя должен решить, хочет ли он быть беженцем в чужой стране
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Марина Лазебная: Каждый для себя должен решить, хочет ли он быть беженцем в чужой стране