"НАТО-плюс", четвертая волна коронавируса и вывод войск из Казахстана: новости за 11 января

Украину хотят объявить страной "НАТО-плюс", врачи заявляют о четвертой волне коронавируса, Организация договора о коллективной безопасности выводит войска из Казахстана. Подробнее о том, что произошло во вторник, 11 января - в материале РБК-Украина.

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ОДКБ выводит войска из Казахстана: названа дата

Организация договора о коллективной безопасности выводит войска из Казахстана. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что основная миссия успешно завершена.

"Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более десяти дней", - заявил он.

Умер глава Европарламента Давид Сассоли

В Италии в ночь на вторник, 11 января, на 66 году жизни скончался глава Европейского парламента Давид Сассоли. Накануне он был госпитализирован из-за "тяжелых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы".

Политик занимал должность президента Европарламента с июля 2019 года.

Российский корабль обнаружен в водах Тихого океана. Военные США следят за ним

В США заявили, что в акватории Тихого океана, неподалеку от Гавайев обнаружен корабль России. Американские военные следят за ним уже с прошлой пятницы.

Сообщается, что корабль находится недалеко от исключительной экономической зоны Гавайев.

В лесу под Житомиром дикий кабан убил полицейского

В лесу под Житомиром командир штурмового отряда КОРД Евгений Андрейковец был убит кабаном во время охоты.

Отмечается, что все произошло очень быстро и стремительно. Собака Евгения спугнула дикого кабана и он выскочил прямо на полицейского. Мужчина успел сделать выстрел, но зверь оказался более шустрым.Сами охотники говорят, схватка продолжалась считанные секунды, а потом добрых полчаса борьбы за жизнь Евгения.

В Киеве избили и ограбили ведущего Андрея Куликова

В Киеве грабители напали на Андрея Куликова, известного теле- и радиоведущего, журналиста, редактора и актера. Злоумышленники избили его и отобрали телефон, деньги и банковскую карточку, а затем еще и выбили пин-код с нее, чтобы снять средства со счета. Потерпевший обратился к правоохранителям, и преступники были задержаны.

Подробности – в материале Styler.

Холодный ветер, мороз до -18 и гололедица: какую в Украине погоду сформирует антициклон

В среду, 12 января, в Украине будет формировать погоду антициклон Bernhard. Ожидается холодный, но не штормовой, ветер, а также мороз до -18.

Ветер будет с северо-запада, морозы - более сильными. Также немного усилится ветер (без штормовых порывов), но устойчивый, холодный.