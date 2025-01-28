У НАТО підтвердили, що Росія планувала вбити гендиректора Rheinmetall

Росія дійсно готувала вбивство гендиректора німецького оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Його компанія надає Україні військову допомогу.
Про це заявив заступник помічника генерального секретаря НАТО з інновацій, гібридних і кібертехнологій Джеймс Аппатурай, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За його словами, спроба вбивства Паппергера була частиною серії російських планів з убивства керівників оборонних підприємств по всій Європі. Але розвідка США та Німеччини зірвали плани Москви.
Таким чином, у НАТО вперше офіційно підтвердили спробу росіян убити гендиректора Rheimetall.
"Ми спостерігали випадки саботажу в країнах НАТО протягом останніх двох років, під якими я маю на увазі сходження поїздів з рейок, акти підпалу, напади на власність політиків, змови з метою вбивства лідерів промисловості, наприклад, глави Rheinmetall, але були й інші змови", - розповів Аппартурай.
Він уточнив, що росіяни вербують персонал для виконання своїх планів через Інтернет, використовуючи для вчинення злочинних дій "злочинні угруповання, молодь або мігрантів".
"Як правило, вони (злочинні дії - ред.) відбуваються грубо, але з певною метою - посіяти смуту, щоб підірвати підтримку України", - розповів Аппатурай.
Він також наголосив, що Росія намагається досягти перемоги "використовуючи будь-які інструменти, які в неї є", включно з пошкодженням інфраструктури або політичним втручанням.
Нагадаємо, у липні минулого року CNN написало про те, що росіяни хотіли вбити гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера.
За інформацією телеканалу, США та Німеччині вдалося зірвати плани Росії. Змову зірвали німецькі спецслужби.
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