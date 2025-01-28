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У НАТО підтвердили, що Росія планувала вбити гендиректора Rheinmetall

Вівторок 28 січня 2025 16:44
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У НАТО підтвердили, що Росія планувала вбити гендиректора Rheinmetall Фото: Армін Паппергер, гендиректор Rheinmetall (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія дійсно готувала вбивство гендиректора німецького оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Його компанія надає Україні військову допомогу.

Про це заявив заступник помічника генерального секретаря НАТО з інновацій, гібридних і кібертехнологій Джеймс Аппатурай, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За його словами, спроба вбивства Паппергера була частиною серії російських планів з убивства керівників оборонних підприємств по всій Європі. Але розвідка США та Німеччини зірвали плани Москви.

Таким чином, у НАТО вперше офіційно підтвердили спробу росіян убити гендиректора Rheimetall.

"Ми спостерігали випадки саботажу в країнах НАТО протягом останніх двох років, під якими я маю на увазі сходження поїздів з рейок, акти підпалу, напади на власність політиків, змови з метою вбивства лідерів промисловості, наприклад, глави Rheinmetall, але були й інші змови", - розповів Аппартурай.

Він уточнив, що росіяни вербують персонал для виконання своїх планів через Інтернет, використовуючи для вчинення злочинних дій "злочинні угруповання, молодь або мігрантів".

"Як правило, вони (злочинні дії - ред.) відбуваються грубо, але з певною метою - посіяти смуту, щоб підірвати підтримку України", - розповів Аппатурай.

Він також наголосив, що Росія намагається досягти перемоги "використовуючи будь-які інструменти, які в неї є", включно з пошкодженням інфраструктури або політичним втручанням.

Чутки про спробу вбивства Паппергера

Нагадаємо, у липні минулого року CNN написало про те, що росіяни хотіли вбити гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера.

За інформацією телеканалу, США та Німеччині вдалося зірвати плани Росії. Змову зірвали німецькі спецслужби.

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