НАТО не передает танки и самолеты Украине. Кулеба рассказал, почему это решение не является окончательным

"Есть официальное объяснение и есть неофициальное. Официальное объяснение состоит в том, что такое решение существует, но оно не формализовано, в любой момент может измениться. Так же нам говорили, что гаубиц не будет, равно как нам говорили, что РСЗО не будет, ПВО не будет… А потом и гаубицы появились, и РСЗО появилось, и потом еще ПВО появилось… Теперь у нас остались танки не советского типа и самолеты в списке… Я абсолютно убежден: если война будет продолжаться и будет нуждаться в новом уровне обеспечения, то и эти вопросы мы решим", - заверил он.

В подтверждение своих слов Кулеба рассказал, что, например, разговор о пушках, кстати, и РСЗО начинался с абсолютно того же аргумента.

"Да это же наступательное оружие". Я им говорил: "Народ, а ничего вообще, что мы защищаем государство? Любое оружие, которое используют Вооруженные Силы Украины, и Нацгвардия, и другие Силы обороны на территории Украины против российского агрессора, есть, по определению, оборонное оружие" , - рассказал он.

Что касается неофициального объяснения, то Кулеба сказал следующее.

"А неофициально… Вот как президент Макрон сказал, что есть неофициальная договоренность, я вам так скажу: есть такое неофициальное мнение, что не нужно напрямую отдавать натовский танк Украине, нужно натовский танк передать центральноевропейской стране, которая принадлежала к организации Варшавского договора, а это страна пусть отдаст свой советский танк Украине. Все удовлетворены, НАТО осуществляет замещение арсеналов, и еще и делает при этом доброе дело, помогает Украине .Есть такое мнение, неофициальное, опять-таки, что функционирует именно такая логика. Нам она не нравится, мы об этом откровенно говорим", - объяснил глава МИД.