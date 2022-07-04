ru ua
Пн, 04 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

НАТО не передает танки и самолеты Украине. Кулеба рассказал, почему это решение не является окончательным

Новина українською →
Украина, Понедельник 04 июля 2022 13:10
НАТО не передает танки и самолеты Украине. Кулеба рассказал, почему это решение не является окончательным Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Находясь в Киеве, президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что есть неформальное консенсусное решение стран НАТО не передавать Украине танки и самолеты. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил, что это не означает, что ВСУ действительно не получат указанную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью LB.ua.

"Есть официальное объяснение и есть неофициальное. Официальное объяснение состоит в том, что такое решение существует, но оно не формализовано, в любой момент может измениться. Так же нам говорили, что гаубиц не будет, равно как нам говорили, что РСЗО не будет, ПВО не будет… А потом и гаубицы появились, и РСЗО появилось, и потом еще ПВО появилось… Теперь у нас остались танки не советского типа и самолеты в списке… Я абсолютно убежден: если война будет продолжаться и будет нуждаться в новом уровне обеспечения, то и эти вопросы мы решим", - заверил он.

В подтверждение своих слов Кулеба рассказал, что, например, разговор о пушках, кстати, и РСЗО начинался с абсолютно того же аргумента.

"Да это же наступательное оружие". Я им говорил: "Народ, а ничего вообще, что мы защищаем государство? Любое оружие, которое используют Вооруженные Силы Украины, и Нацгвардия, и другие Силы обороны на территории Украины против российского агрессора, есть, по определению, оборонное оружие" , - рассказал он.

Что касается неофициального объяснения, то Кулеба сказал следующее.

"А неофициально… Вот как президент Макрон сказал, что есть неофициальная договоренность, я вам так скажу: есть такое неофициальное мнение, что не нужно напрямую отдавать натовский танк Украине, нужно натовский танк передать центральноевропейской стране, которая принадлежала к организации Варшавского договора, а это страна пусть отдаст свой советский танк Украине. Все удовлетворены, НАТО осуществляет замещение арсеналов, и еще и делает при этом доброе дело, помогает Украине .Есть такое мнение, неофициальное, опять-таки, что функционирует именно такая логика. Нам она не нравится, мы об этом откровенно говорим", - объяснил глава МИД.

Как сообщалось, между странами НАТО существуют "неформальные" договоренности о воздержании от поставок в Украину некоторых систем вооружений. В частности, речь идет о западных танках и боевых самолетах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Буданов рассказал, когда и чем закончится война в Украине
Буданов рассказал, когда и чем закончится война в Украине
DAILY
Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы