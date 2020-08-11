НАТО осуждает насилие в Беларуси, - Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность проведением выборов в Беларуси. НАТО осуждает насилие против мирных демонстрантов.

Об этом говорится в сообщении в Twitter.

Он отметил, что необходимо уважать основные права, включая свободу слова и право на мирный протест.

"Союзники по НАТО выразили серьезную обеспокоенность по поводу проведения президентских выборов в Беларуси. НАТО осуждает насилие против мирных демонстрантов", - говорится в сообщении.

Напомним, недовольные результатами выборов белорусы вышли на улицы Минска и других крупных городов страны 9 августа. Силовики разогнали протестующих водометами, светошумовыми гранатами и резиновыми пулями.

Протесты в Беларуси возобновились в понедельник; силовики пытаются разогнать акции протеста, но люди продолжают выходить на улицы городов.

Добавим, что Украина, Литва и Польша сделали совместное заявление о ситуации в Беларуси; министры иностранных дел стран осудили насилие и призвали к диалогу.

Проведение президентских выборов в Беларуси в воскресенье, 9 августа, вызывает глубокую обеспокоенность и у Соединенных Штатов Америки.