Как НАТО или другая коалиция может вмешаться в войну в Украине: ответ генерала США

НАТО или другая коалиция стран во главе с США могут вмешаться в войну в Украине, подключив свою авиацию. Это поможет разгромить Россию военным путем.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал американский бригадный генерал в отставке, ветеран Ирака и Афганистана Марк Арнольд.
По его словам, победить РФ на поле боя на протяжении года можно с помощью объединения сил. Это в свою очередь остановит ядерные угрозы России, которые Кремль использует как щит.
"Я считаю, что НАТО или меньшая коалиция во главе с Соединенными Штатами должны поставить цель поражения России в Украине - с помощью их военно-воздушных сил и украинских сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил", - сказал Арнольд.
Он также объяснил, что организовать такую стратегию борьбы очень непросто, а ее реализация может занять месяцы, поэтому политические лидеры хотели бы этого избежать.
Американский генерал считает, что Украине может помочь "натовская" авиация, а также силы ПВО в Польше и других приграничных районах.
"У нас самих есть смелые люди, которые будут оказывать непосредственную авиационную поддержку и спасать наших пилотов, когда по ним будут стрелять, а некоторые из них будут сбиты", - добавил Арнольд.
Напомним, генерал США Марк Арнольд считает, что Запад не должен поддаваться на ядерный шантаж России, поскольку это подталкивает Кремль к агрессии.
Также он заявил, следующими жертвами РФ могут стать страны НАТО - Латвия, Литва и Эстония.
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