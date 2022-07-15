Как НАТО или другая коалиция может вмешаться в войну в Украине: ответ генерала США

По его словам, победить РФ на поле боя на протяжении года можно с помощью объединения сил. Это в свою очередь остановит ядерные угрозы России, которые Кремль использует как щит.

"Я считаю, что НАТО или меньшая коалиция во главе с Соединенными Штатами должны поставить цель поражения России в Украине - с помощью их военно-воздушных сил и украинских сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил", - сказал Арнольд.

Он также объяснил, что организовать такую стратегию борьбы очень непросто, а ее реализация может занять месяцы, поэтому политические лидеры хотели бы этого избежать.

Американский генерал считает, что Украине может помочь "натовская" авиация, а также силы ПВО в Польше и других приграничных районах.

"У нас самих есть смелые люди, которые будут оказывать непосредственную авиационную поддержку и спасать наших пилотов, когда по ним будут стрелять, а некоторые из них будут сбиты", - добавил Арнольд.