НАТО не будет включать Украину в программу усиленных возможностей

НАТО на этом саммите не планирует включать Украину в программу EOP

На саммите Североатлантического альянса (НАТО) в Брюсселе 11-12 июля не будет приниматься решение о включении Украины в программу усиленных возможностей (Enhanced Opportunities Partnership, EOP). Об этом в среду, 11 июля, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает DW.

Столтенберг, отвечая на вопрос журналистки и депутата Верховной рады Анны Гопко, сказал, что Украина и Альянс должны сосредоточиться на взаимодействии в рамках трастовых фондов и комплексного пакета помощи.

"Не ожидаю, что решение (о включении Украины в программу EOP, - ред.) будет принято в ходе этого саммита", - сказал Столтенберг

Также генсек НАТО обратил внимание, что Альянс имеет много других возможностей для развития партнерства с Украиной. Это и Комиссия НАТО - Украина, созданная в соответствии с Хартией об особом партнерстве.

Сотрудничество Украины и НАТО также включаете годовые национальные программы, комплексный пакет помощи и трастовые фонды.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял о намерении страны настаивать на присоединении к программе усиленных возможностей и плану действий по членству в НАТО.

Напомним, в НАТО пояснили, какое решение намерены принять после встречи руководства Альянса с президентами Украины и Грузии. В частности сообщается, что будут приняты два документа - отдельно по Украине и по Грузии.