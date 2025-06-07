Наступний обмін полоненими між Україною та РФ може відбутися "всліпу"

За його словами, під час попереднього обміну, російська сторона передала списки фактично в останній момент, що не дозволило подивитися і перевірити всіх людей.

Водночас, Яценко зазначив, що "це такий формат обміну" і закликав не ставитися до цього критично.

"Зазвичай обміни готуються тривалий час, ретельно, часто місяцями, а цього разу обміни швидкі. З одного боку це накладає певні зобов'язання, а з іншого - добре, що наші люди повернуться. Це завжди позитив", - сказав представник Координаційного штабу.