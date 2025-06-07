Наступний обмін полоненими між Україною та РФ може відбутися "всліпу"

Наступний обмін полоненими між Україною та Росією може пройти у "сліпому" форматі, - українська сторона може не знати прізвища всіх людей, які повернуться.
Про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
За його словами, під час попереднього обміну, російська сторона передала списки фактично в останній момент, що не дозволило подивитися і перевірити всіх людей.
Водночас, Яценко зазначив, що "це такий формат обміну" і закликав не ставитися до цього критично.
"Зазвичай обміни готуються тривалий час, ретельно, часто місяцями, а цього разу обміни швидкі. З одного боку це накладає певні зобов'язання, а з іншого - добре, що наші люди повернуться. Це завжди позитив", - сказав представник Координаційного штабу.
Під час мирних переговорів у Стамбулі 16 травня, делегації Росії та України домовилися про обмін полоненими за формулою "1000 на 1000".
Через тривалу підготовку, з 23 по 25 травня, в Україну повернулися 1000 полонених, серед яких переважно були бійці ВМС, Десантно-штурмових військ, Нацгвардії, тероборони і прикордонної служби.
На переговорах у Стамбулі 2 червня, Україна та РФ домовилися про новий обмін важко поранених і тяжко хворих військовополонених у форматі "всіх на всіх".
Президент України Володимир Зеленський анонсував два обміни полоненими з Росією 7-8 червня. Однак він зазначив, що російська сторона досі не передала списки людей, яких можуть повернути.
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