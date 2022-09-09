Наступление ВСУ, смерть королевы и визовый бан для русских: главное за неделю

ВСУ успешно контрнаступают на нескольких направлениях. Деоккупировано более 20 населенных пунктов. Умерла королева Великобритании Елизавета II. Россиянам ограничат въезд в страны Европы. Воинский учет для женщин отсрочили на год.
РБК-Украина собрало главные новости прошедшей недели в материале ниже.
6 сентября Лиз Трасс стала премьер-министром Великобритании. Она сменила Бориса Джонсона на посту главы правительства и лидера Консервативной партии. Конкурентом Трасс на кресло премьера был Риши Сунак, но он получил во время голосования на треть голосов меньше.
До назначения Лиз Трасс руководила МИД Великобритании, активно выступала в поддержку Украины после вторжения РФ. Первым иностранным лидером, с которым поговорила премьер, стал Владимир Зеленский.
Международное агентство по атомной энергетике обнародовало заключение по итогам миссии на ЗАЭС. Среди ключевых пунктов отчета МАГАТЭ - необходимость создать зону ядерной безопасности вокруг станции и немедленное прекращение обстрелов с двух сторон. Однако речь не идет о полной демилитаризации Запорожской АЭС. Также в документе говорится, что миссия на станции должна стать постоянной.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассчитывает обсудить план по обеспечению безопасности Запорожской АЭС с Украиной и РФ в течение следующих 2-х недель.
На ежегодной презентации компания Apple показала обновленные смартфоны iPhone 14, часы Watch Series 8 и беспроводные наушники AirPods Pro.
Новые iPhone 14 и 14 Plus практически не отличаются от предыдущей линейки. Главным нововведением стала возможность обмена электронными сообщениями через спутник.
На экране моделей iPhone 14 Pro и Pro Max теперь нет "челки". Вместо нее - круглый вырез с отверстием для селфи-камеры. Возможности фото и видеосъемки улучшатся благодаря 48 Мп главному модулю камеры.
Взятие женщин определенных профессий на воинский учет начнется не ранее 1 октября 2023. Минобороны отсрочило еще на год вступление в силу соответствующей нормы закона.
Таким образом, никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября 2022 не будет. Также за время отсрочки парламент сможет закрепить на законодательном уровне, что воинский учет украинок будет проходить только на добровольной основе.
В Украине растет количество случаев заражения коронавирусом. За прошедшую неделю выявили более 16 тысяч заболевших, из них 3,8 тысяч госпитализировали.
Поэтому Минздрав возобновляет публикации COVID-статистики и вакцинации по стране.
Лидер страны-агрессора отличился новыми громкими заявлениями об Украине во время выступления на Восточном экономическом форуме:
На авиабазе "Рамштайн" в Германии прошла пятая встреча союзников Украины. Говорили о единстве дальнейшей поддержки нашей страны в борьбе с агрессором и про успехи украинских военных на фронте.
Об очередных пакетах военной помощи объявили США, Великобритания, Норвегия. Состоялась встреча министра обороны Украины Резникова с генсеком НАТО Столтенбергом, генералом США Милли и главой Пентагона Остином.
Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Украину с необъявленным визитом 8 сентября. На встрече с Владимиром Зеленским он сообщил о выделении помощи США на сферу обороны в размере 2,2 млрд долларов для Украины и еще 18 стран, которые потенциально могут пострадать от агрессии РФ.
В пятницу, 9 сентября, Киев посетили премьер Польши Матеуш Моравецкий и президент Латвии Эгилтс Левитс, чтобы подтвердить свою поддержку Украины. Они пообщались с президентом Зеленским по поводу создания хаба для обучения и ремонта оборудования; поставок оружия; организации финансовой помощи.
Евросоюз официально приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме для граждан РФ. С 12 сентября для всех россиян визы подорожают с 35 до 80 евро, а получить их станет сложнее.
Кроме того, Эстония, Литва и Латвия полностью запретят въезд россиянам на территорию своих стран с 19 сентября. Запрет будет действовать независимо от того, какая страна выдала Шенгенскую визу.
В Министерстве обороны США объявили о помощи Украине на 675 млн долларов.
Украинские военные получат боеприпасы для HIMARS, гаубицы 105-мм, высокоскоростные противорадарные ракеты HARM, машины HMMWV, БМП, противотанковые системы, снаряды дистанционных противоброневых мин (RAAM), стрелковое оружие.
ВСУ за несколько дней смогли деоккупировать более 1000 кв. км территории страны от российских войск. На Харьковском направлении освободили более 20 населенных пунктов.
Украинские воины вклинились в оборону врага на глубину до 50 км, а на отдельных направлениях - от 2 до нескольких десятков километров. Освобождена Балаклея, идет наступление на Купянск.
В Донецкой области под украинский контроль вернулось Озерное, на Херсонском направлении - Высокополье.
8 сентября не стало королевы Великобритании Елизаветы II. Она умерла в поместье Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет. Елизавета была самым долгоправящим монархом в мире. В Великобритании объявлен 10 дневный траур.
После смерти Елизаветы ее титул унаследовал старший сын - принц Чарльз Уэльский. Он взял себе имя Чарльз III. Его официально объявят новым монархом Соединенного Королевства в субботу, 10 сентября, на специальном Совете в Лондоне.