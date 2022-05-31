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Наступление ВСУ в Херсонской области вызвало панику у оккупантов, - ОК "Юг"

Новина українською →
Херсон, Вторник 31 мая 2022 04:05
Наступление ВСУ в Херсонской области вызвало панику у оккупантов, - ОК "Юг" ВСУ (Фото: president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Слаженная работа различных подразделений ВСУ и стремительно развивающееся наступление на Южнобужском направлении заставили врага покинуть село Николаевку Херсонской области. Потеря населенного пункта привела к паническим настроениям и деморализовало оккупантов в других подразделениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

Также подразделения украинских вооруженных сил на южном направлении за сутки уничтожили 78 оккупантов, 8 танков, 2 гаубицы, самоходную пушку "Пион", 2 реактивные системы залпового огня "Град" и пр.

Ранее стало известно, что в Херсоне пропала мобильная связь. Ее отключили российские военные. Попытки блокировки украинской мобильной связи и интернета совершались и ранее.

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