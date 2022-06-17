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Наступит момент, когда надо будет говорить о будущем свободной Украины, - Джонсон

Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Война закончится и когда-то наступит момент, когда необходимо будет говорить о будущем свободной Украины. Наши союзники и партнеры помогут отстроить страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Британии Бориса Джонсона во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

По словам Джонсона, Британия и в дальнейшем будет поддерживать Украину, чтобы наши бойцы выгнали оккупантов с территории нашей страны.

"И будет этот момент, когда надо будет говорить о будущем, но это уже будет в контексте свободной Украины. Будут другие страны, которые будут заниматься гарантиями безопасности. И мы вместе с партнерами будем работать над восстановлением вашей страны", - заявил премьер Британии..

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 17 июня, в Украину с необъявленным визитом прибыл Борис Джонсон.

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