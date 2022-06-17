Наступит момент, когда надо будет говорить о будущем свободной Украины, - Джонсон

Война закончится и когда-то наступит момент, когда необходимо будет говорить о будущем свободной Украины. Наши союзники и партнеры помогут отстроить страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Британии Бориса Джонсона во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

По словам Джонсона, Британия и в дальнейшем будет поддерживать Украину, чтобы наши бойцы выгнали оккупантов с территории нашей страны.

"И будет этот момент, когда надо будет говорить о будущем, но это уже будет в контексте свободной Украины. Будут другие страны, которые будут заниматься гарантиями безопасности. И мы вместе с партнерами будем работать над восстановлением вашей страны", - заявил премьер Британии..