Наступил сезон клещей: как не подцепить энцефалит и болезнь Лайма

Клещи обычно активизируются весной и летом. В этот период они очень опасны тем, что являются переносчиками болезни Лайма и энцефалита.

Лучший способ защититься от клещей - надевать на отдых в лесу или парке максимально закрытую одежду. Также желательно выбирать светлые вещи - на их фоне будет легче заметить клеща.

Не стоит забывать и про средства защиты от клещей - в виде аэрозоля или мази. Одежду после прогулки следует сразу же постирать, а вещи, которые брали с собой, внимательно осмотреть.

Если вас укусил клещ, обратите внимание на такие признаки как: повышение температуры, боль в теле, усталость, характерное покраснение, которое напоминает стрелковую мишень.

Что делать, если после отдыха на природе все же "принесли на себе" клеща и своевременно не заметили это:

Обратиться в ближайший травмпункт. Там клеща удалят, обработают место укуса и предоставят рекомендации по дальнейшему наблюдению.

Если нет такой возможности, попробуйте вытащить клеща самостоятельно. Для этого нужно медленно тянуть его, раскачивая пальцами, обернутыми марлевой салфеткой. После того, как клещ удален, смажьте это место антисептическим раствором.

Если часть клеща осталась внутри, его необходимо удалить иглой, обработанной антисептиком.

Признаки клещевого энцефалита.

Болезнь часто начинается остро, с озноба и повышения температуры тела до 38-40°С. Лихорадка длится от 2 до 10 дней. Появляются общее недомогание, резкая головная боль, тошнота и рвота, разбитость, утомляемость, нарушения сна.

Болезнь Лайма.

Первая стадия развития болезни (от 3 до 30 дней): симптомы

опухлость и покраснение в месте укуса

высыпание на коже

повышение температуры тела

головная боль

боль в суставах и мышцах

быстрая утомляемость

ломота в теле

озноб

Как мы ранее писали, украинцев предупредили о нашествии клещей из-за аномальной погоды.