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Наступил сезон клещей: как не подцепить энцефалит и болезнь Лайма

Новости » Стиль жизни   

Как не заразиться опасными инфекциями при укусе клещей

Клещи обычно активизируются весной и летом. В этот период они очень опасны тем, что являются переносчиками болезни Лайма и энцефалита.

Лучший способ защититься от клещей - надевать на отдых в лесу или парке максимально закрытую одежду. Также желательно выбирать светлые вещи - на их фоне будет легче заметить клеща.

Не стоит забывать и про средства защиты от клещей - в виде аэрозоля или мази. Одежду после прогулки следует сразу же постирать, а вещи, которые брали с собой, внимательно осмотреть.

Если вас укусил клещ, обратите внимание на такие признаки как: повышение температуры, боль в теле, усталость, характерное покраснение, которое напоминает стрелковую мишень.

Что делать, если после отдыха на природе все же "принесли на себе" клеща и своевременно не заметили это:

  • Обратиться в ближайший травмпункт. Там клеща удалят, обработают место укуса и предоставят рекомендации по дальнейшему наблюдению.
  • Если нет такой возможности, попробуйте вытащить клеща самостоятельно. Для этого нужно медленно тянуть его, раскачивая пальцами, обернутыми марлевой салфеткой. После того, как клещ удален, смажьте это место антисептическим раствором.
  • Если часть клеща осталась внутри, его необходимо удалить иглой, обработанной антисептиком.

Признаки клещевого энцефалита.

Болезнь часто начинается остро, с озноба и повышения температуры тела до 38-40°С. Лихорадка длится от 2 до 10 дней. Появляются общее недомогание, резкая головная боль, тошнота и рвота, разбитость, утомляемость, нарушения сна.

Болезнь Лайма.

Первая стадия развития болезни (от 3 до 30 дней): симптомы

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  • опухлость и покраснение в месте укуса
  • высыпание на коже
  • повышение температуры тела
  • головная боль
  • боль в суставах и мышцах
  • быстрая утомляемость
  • ломота в теле
  • озноб

Как мы ранее писали, украинцев предупредили о нашествии клещей из-за аномальной погоды.

Автор: Мария Соловей