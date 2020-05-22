Наступил сезон клещей: как не подцепить энцефалит и болезнь Лайма

Как не заразиться опасными инфекциями при укусе клещей
Клещи обычно активизируются весной и летом. В этот период они очень опасны тем, что являются переносчиками болезни Лайма и энцефалита.
Лучший способ защититься от клещей - надевать на отдых в лесу или парке максимально закрытую одежду. Также желательно выбирать светлые вещи - на их фоне будет легче заметить клеща.
Не стоит забывать и про средства защиты от клещей - в виде аэрозоля или мази. Одежду после прогулки следует сразу же постирать, а вещи, которые брали с собой, внимательно осмотреть.
Если вас укусил клещ, обратите внимание на такие признаки как: повышение температуры, боль в теле, усталость, характерное покраснение, которое напоминает стрелковую мишень.
Что делать, если после отдыха на природе все же "принесли на себе" клеща и своевременно не заметили это:
Признаки клещевого энцефалита.
Болезнь часто начинается остро, с озноба и повышения температуры тела до 38-40°С. Лихорадка длится от 2 до 10 дней. Появляются общее недомогание, резкая головная боль, тошнота и рвота, разбитость, утомляемость, нарушения сна.
Болезнь Лайма.
Первая стадия развития болезни (от 3 до 30 дней): симптомы
Как мы ранее писали, украинцев предупредили о нашествии клещей из-за аномальной погоды.
Автор: Мария Соловей