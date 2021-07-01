Настроения украинского бизнеса улучшились до уровня осени 2019 года

В июне предприятия большинства секторов, привлеченных к ежемесячному опросу, оптимистично оценили результаты своей деятельности: секторальные индексы предприятий строительства, промышленности и сферы услуг превышали нейтральный уровень. В то же время ожидания предприятий торговли остаются пессимистичными третий месяц подряд.

Оценки по занятости остаются сдержанными: предприятия всех видов экономической деятельности, кроме строительства, пока не ожидают увеличения общей численности работников.

Ежемесячный опрос предприятий проводился 3 до 22 июня 2021 года. В опросе приняли участие 316 предприятий. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.