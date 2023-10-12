Настоятель храму МП у Харківській області освячував техніку окупантів. Йому оголосили підозру

Деталі справи

Наприкінці липня 2022 року в окупованому смт Дворічна Куп'янського району відбувся публічний релігійний захід з приводу "Дня Хрещення Русі", що проводився місцевими представниками Української православної церкви Московського патріархату.

Саме там протоієрей Московського патріархату благословляв представників ЗС РФ та освячував військову автомобільну техніку окупантів.

Фото: Священник МП (facebook.com/pgo.gov.ua)

Настоятель наказав своїм поплічникам знімати на камеру "захід" для подальшого оприлюднення на проросійських медіаресурсах.

Священнику оголосили підозру

Під час визволення Харківської області протоієрей разом із сім'єю втік на територію РФ, де зараз він є настоятелем однієї з російських церков.

Священнику УПЦ (МП) заочно повідомлено про підозру у виправданні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ.

Йому загрожує до восьми років із конфіскацією майна.

Перевірки УПЦ Московського патріархату

Нагадаємо, Служба безпеки України цього року провела низки перевірок єпархій УПЦ МП. Десятки служителів Московського патріархату отримали підозру за розпалювання ворожнечі, заперечення війни та навіть державну зраду.

Найрезонанснішою стала справою колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла. Його підозрюю у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії РФ.

З початку повномасштабної війни Служба безпеки України викрила понад 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на Російську Федерацію, продавали зброю і дитячу порнографію.