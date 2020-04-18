Настоящие джентельмены: Влад Топалов умилил загородной прогулкой с сыном

Влад Топалов показал изумительное фото с сыном Мишей на прогулке
Влад Топалов и Регина Тодоренко недавно привели армию своих поклонников в восторг новостью о запланированном пополнении семьи. Звездные родители хотят второго ребенка, а также затеяли переезд в это карантинное время. А сейчас молодой папа показал фанам, как они с сыночком Мишей мелкими шажочками "приближаются к цели".
Певец опубликовал в своем Instagram милое фото с малышом на прогулке, и собрал в комментариях массу позитивных откликов.
Нужно сказать, что Влад активно занимается воспитанием сына и часто демонстрирует в сети душевные снимки и видео, как они делают зарядку, играют, резвятся и веселятся.
На очаровательном кадре видно, что папа с сыном отправились гулять во дворе за городом, и Топалов в теплой красной куртке и в белой шапке почтительно следует за любопытным Мишенькой сзади.
Мальчик в свои годик и четыре месяца уверенно топает с совочком и пасочкой на прогулку и важно осматривает просторы кругом. На малыше синий комбинезон и желтая шапочка.
"Джентельмены пошли на дело!" - шутливо подписал фото Топалов.
Влад Топалов с сыном (Фото: instagram.com/vladtopalovofficial)
В сети подписчики певца восхищаются забавным кадром и купают Влада и Мишу в комплиментах.
Фото: скрин комментариев instagram.com/vladtopalovofficial
Ранее Регина Тодоренко рассказала о важности роли отца в воспитании малыша и даже привела факты в пользу своего утверждения. Она показала милое домашнее фото мужа и сына.