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Настоящие джентельмены: Влад Топалов умилил загородной прогулкой с сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.04.2020 - 20:58
Настоящие джентельмены: Влад Топалов умилил загородной прогулкой с сыном
Влад Топалов с сыном (Фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Влад Топалов показал изумительное фото с сыном Мишей на прогулке

Влад Топалов и Регина Тодоренко недавно привели армию своих поклонников в восторг новостью о запланированном пополнении семьи. Звездные родители хотят второго ребенка, а также затеяли переезд в это карантинное время. А сейчас молодой папа показал фанам, как они с сыночком Мишей мелкими шажочками "приближаются к цели".

Певец опубликовал в своем Instagram милое фото с малышом на прогулке, и собрал в комментариях массу позитивных откликов.

Нужно сказать, что Влад активно занимается воспитанием сына и часто демонстрирует в сети душевные снимки и видео, как они делают зарядку, играют, резвятся и веселятся.

На очаровательном кадре видно, что папа с сыном отправились гулять во дворе за городом, и Топалов в теплой красной куртке и в белой шапке почтительно следует за любопытным Мишенькой сзади.

Мальчик в свои годик и четыре месяца уверенно топает с совочком и пасочкой на прогулку и важно осматривает просторы кругом. На малыше синий комбинезон и желтая шапочка.

"Джентельмены пошли на дело!" - шутливо подписал фото Топалов.

Настоящие джентельмены: Влад Топалов умилил загородной прогулкой с сыном

Влад Топалов с сыном (Фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

В сети подписчики певца восхищаются забавным кадром и купают Влада и Мишу в комплиментах.

  • Ничего себе топтыжка!
  • Как быстро растут детки
  • Мамины пупсики
  • Какой же он сладкий, Михеюшка! Ангела хранителя!
  • Сладенький малыш - Михаил Владиславович!
  • Уже такой большой
  • Деловуха сладкая
  • Милашки
  • В путь храбрые воины!
  • Какие красавцы оба!
  • Такой деловой, все, щас как поиграет, никому мало не покажется!
  • Такой важный!

Настоящие джентельмены: Влад Топалов умилил загородной прогулкой с сыном

Фото: скрин комментариев instagram.com/vladtopalovofficial

Ранее Регина Тодоренко рассказала о важности роли отца в воспитании малыша и даже привела факты в пользу своего утверждения. Она показала милое домашнее фото мужа и сына.

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