Настоящая команда: Влад Яма с семьей восхитил трогательным family look

Влад Яма после чувственных семейных снимков со своими родителями в родном Запорожье восхитил армию поклонников новой серией фото с любимой женой и сыночком. Король бального танца устроил яркую и стильную "домашнюю" сессию на улицах Киева, для которой счастливые родители и мальчик оделись в модные клетчатые наряды.

Знаменитый танцор опубликовал кадры в своем Instagram и собрал массу восторженных отзывов и доброжелательных комментариев от подписчиков.

Яма с сыном Леоном выбрали одинаковую одежду одного тона. Стильный полуспортивный реглан и штаны серого цвета в красную клетку и полосы на рукавах и возле стоп, воротнике и "поясе". Образ дополнили красные модные кроссовки.

Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном (Фото: instagram.com/vladyama_official)

Жена хореографа Лилиана облачилась в свободный полуспортивный клетчатый наряд-комбинезон с капюшоном более яркого цвета с лампасами.

Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном (Фото: instagram.com/vladyama_official)

"Семья - моя гордость и самое большое достижение. Нет ничего круче, чем идти за руку со своим сыном, особенно когда за вторую его держит любимая жена. В нашем новом "family look" чувствуем себя настоящей командой", - подписал восхитительные снимки Влад.

Влад Яма с женой Лилианой (Фото: instagram.com/vladyama_official)

В сети восхищаются семейными кадрами и признают, что их family look удался на славу. Также звучат самые добрые пожелания, а кое-кто отметил, что решение Ямы убрать бороду пошло на пользу и заметно омолодило судью Танцев со звездами.

Красавчики!

Молодцы ребятки!!! Вы классные!!! Счастья вам крепкого. Берегите друг друга!

Просто красивые!

Люблю ваши семейные фото! Волшебные

Вы оба класнючие! А сын просто супер!

"Джентльмены" начинают захватывать мир

Приятные, стильная семья

И кайф на вас всех смотреть!

Красатульки!

Блин!... Вы такие красивые, классные. Влад, у вас жена бомба!

Я от вашей семьи балдею!

Будьте счастливы!

Вот убрал броду с лица и совсем другой человек! Красивый, молодой и жизнерадостный! Красивая пара и малыш хорошенький!

Немой восторг!

Фото: скрин комментариев: instagram.com/vladyama_official

Ранее мы писали о том, что Влад Яма умилил пронзительным фото с сыном Леоном.

Также не так давно Влад Яма рассказал о неожиданном предложении от певицы Натальи Могилевской, а также ответил на вопрос, хотела ли она отношений с ним.