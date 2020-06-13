Настоящая команда: Влад Яма с семьей восхитил трогательным family look

Влад Яма признался, что семья - его гордость и самое большое достижение
Влад Яма после чувственных семейных снимков со своими родителями в родном Запорожье восхитил армию поклонников новой серией фото с любимой женой и сыночком. Король бального танца устроил яркую и стильную "домашнюю" сессию на улицах Киева, для которой счастливые родители и мальчик оделись в модные клетчатые наряды.
Знаменитый танцор опубликовал кадры в своем Instagram и собрал массу восторженных отзывов и доброжелательных комментариев от подписчиков.
Яма с сыном Леоном выбрали одинаковую одежду одного тона. Стильный полуспортивный реглан и штаны серого цвета в красную клетку и полосы на рукавах и возле стоп, воротнике и "поясе". Образ дополнили красные модные кроссовки.
Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном (Фото: instagram.com/vladyama_official)
Жена хореографа Лилиана облачилась в свободный полуспортивный клетчатый наряд-комбинезон с капюшоном более яркого цвета с лампасами.
Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном (Фото: instagram.com/vladyama_official)
"Семья - моя гордость и самое большое достижение. Нет ничего круче, чем идти за руку со своим сыном, особенно когда за вторую его держит любимая жена. В нашем новом "family look" чувствуем себя настоящей командой", - подписал восхитительные снимки Влад.
Влад Яма с женой Лилианой (Фото: instagram.com/vladyama_official)
В сети восхищаются семейными кадрами и признают, что их family look удался на славу. Также звучат самые добрые пожелания, а кое-кто отметил, что решение Ямы убрать бороду пошло на пользу и заметно омолодило судью Танцев со звездами.
Фото: скрин комментариев: instagram.com/vladyama_official
Ранее мы писали о том, что Влад Яма умилил пронзительным фото с сыном Леоном.
Также не так давно Влад Яма рассказал о неожиданном предложении от певицы Натальи Могилевской, а также ответил на вопрос, хотела ли она отношений с ним.
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Автор: Styler