Настают темные времена: Швеция запретит продажу алкоголя ночью из-за COVID-19

Фото: люди в баре (pixabay.com)

Правительство Швеции планирует ввести запрет на продажу алкоголя после 22:00. Такое решение готовится из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Швеции Стефан Левен, передает The Local.

Так, в Швеции будет запрещена продажа алкоголя после 22:00 в магазинах, барах, ресторанах и ночных клубах. При этом заведения, которые имеют лицензии на продажу алкоголя должны закрываться на позднее 22:30.

По словам премьера, слишком многие люди расслабились и перестали выполнять рекомендации по сдерживанию коронавируса.

"Также, кажется, что мы движемся к более темным временам, когда дело касается распространения инфекции. Каждое принимаемое нами решение имеет значение", - сказал Левен.

В правительстве Швеции отметили, что готовы принять дальнейшие меры, если в этом будет необходимость. В том числе рассматривается ограничения на количество людей, которые могут встретиться.

"Я понимаю, что люди устали, я понимала, что люди скучают по своей повседневной жизни. Я понимаю, что может быть сложно следовать рекомендациям, но сейчас ситуация неустойчива. Пандемия потребует от всех нас больше жертв, а не меньше", - сказала министр здравоохранения Лена Халленгрен.

Она отметила, что пабы и бары имеют повышенный уровень риска не только из-за того, что они являются местом сбора людей, но и потому, что люди могут ослабить бдительность, находясь под воздействием алкоголя.

Ограничения планируют ввести с 20 ноября. Они продлятся до конца февраля 2021 года.

Напомним, в конце октября Швеция усилила карантинные рекомендации для регионов.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что на прошлой неделе на карантин ушел премьер-министр Швеции Стефан Левен из-за контактирования с больным COVID-19.