Наслідки злочинів РФ. У Маріуполі на пляжі помітили мертвих дельфінів (відео)

В окупованому Маріуполі (Донецька область) місцеві мешканці на березі пляжу помітили мертвих дельфінів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Маріупольської міської ради.
На відео, яке зняли мешканці, можна побачити, що на берег з моря винесло тіло загиблого дельфіну.
Зазначається, що це наслідки знищення росіянами природної екосистеми Азовського моря та його забруднення.
"Окупанти розпочали будівництво недолугого перекриття через річку Кальчик. Забудова відбувається варварськими методами із застосуванням шлаку. Через його потрапляння до води, у річці може початися мор риби", - додали у міській раді.
Нагадаємо, що у Маріуполі російські окупанти демонтували пам'ятник художнику Архипу Куїнджі, а раніше розікрали музей пейзажиста.
У Маріуполі, в одному із житлових масивів у Приморському районі, російські окупанти знищили 29 багатоповерхівок. Нині на цьому місці пустир.
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