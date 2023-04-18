Наслідки злочинів РФ. У Маріуполі на пляжі помітили мертвих дельфінів (відео)

В окупованому Маріуполі (Донецька область) місцеві мешканці на березі пляжу помітили мертвих дельфінів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Маріупольської міської ради.

"Окупанти розпочали будівництво недолугого перекриття через річку Кальчик. Забудова відбувається варварськими методами із застосуванням шлаку. Через його потрапляння до води, у річці може початися мор риби", - додали у міській раді.

Зазначається, що це наслідки знищення росіянами природної екосистеми Азовського моря та його забруднення.

На відео, яке зняли мешканці, можна побачити, що на берег з моря винесло тіло загиблого дельфіну.

Нагадаємо, що у Маріуполі російські окупанти демонтували пам'ятник художнику Архипу Куїнджі, а раніше розікрали музей пейзажиста.

У Маріуполі, в одному із житлових масивів у Приморському районі, російські окупанти знищили 29 багатоповерхівок. Нині на цьому місці пустир.

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