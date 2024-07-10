Наслідки відчує ЄС. Онколог розповів, як війна в Україні вплине на здоров'я європейців

За словами лікаря, онкологічні ризики під час війни в Україні підвищуються також і для країн Європейського союзу

"Масові переміщення населення збільшують ризик поширення вірусів та бактерій, які є потенційними причинами раку. Йдеться про Хелікобактер пілорі (рак шлунка), вірус Епштейна-Барр (рак носоглотки та неходжкінська лімфома), вірус папіломи людини - ВПЛ (рак шийки матки) та вже згадані віруси гепатиту B і С", - каже він.

Олексій додає: якщо в Україні не буде програм вакцинації та ВПЛ-скринінгу, то масова міграція жінок до країн ЄС може підвищити ризик інфікування європейців канцерогенними вірусами.

"Небезпечними є інфекції, які передаються статевим шляхом. Наприклад, після війни у В'єтнамі реєстрували сплеск захворюваності на рак шийки матки більш ніж на 260%. На жаль, така тенденція можлива і в Україні", - зазначає експерт.

Вплив війни на здоров'я українців

"Коли вибухають будинки, азбестовий пил потрапляє в повітря. Він може переноситися на великі відстані - на десятки й навіть сотні кілометрів. Осідає на землі, а потім знову поширюється з повітрям. Концентрація цього канцерогену в повітрі на тлі війни різко збільшилася", - каже онколог.

Олексій наголошує: вдихання азбестового пилу від зруйнованих будівель може істотно вплинути на частоту раку легень в українців.

Ковальов вважає, що війна впливає на здоров'я навіть тоді, коли ще не почалася. Насамперед це проявляється у викидах паливних речовин з військової техніки в атмосферу.

Ще однією проблемою є смог і чадний газ внаслідок пожеж. Крім того, повітря забруднюється газоподібними речовинами та твердими частинками.