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Насильство чи маніпуляція: адвокатка пояснила, як захистити свої права при "бусифікації"

Фото: Мобілізація в Україні (Getty Images)
Автор: Дмитро Олійник, Тетяна Веремєєва

Доволі обговорюваним в Україні сьогодні є термін "бусифікація", який вживається для опису ситуацій, коли чоловіків мобілізують силовими методами.

Про те, коли і для чого вживають цей термін YouTube-каналу РБК-Україна розповіла адвокатка юридичної компанії "Ріяко і Партнери" Катерина Аніщенко.

За словами адвоката, в більшості випадків це є маніпуляцією, оскільки багато людей добровільно погоджуються на супровід до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

"Досить часто працівники поліції пропонують військовозобов’язаним супроводження, і багато хто з них погоджується сідати в автомобіль поліції. Це відбувається навіть у випадках, коли від цього можна було відмовитися", — коментує Катерина Аніщенко.

Водночас вона позитивно оцінює законодавчі зміни, які зобов’язують працівників ТЦК вмикати камери під час вручення повісток або у випадку відмови від їх отримання. Це сприяє фіксації ситуації і захисту прав обох сторін.

Однак випадки насильства можуть мати місце як з боку працівників ТЦК, так і з боку цивільних осіб, тому важливо дотримуватись правової процедури.

 

Нагадаємо, начальник Одеського ТЦК та СП Юрій Пуйко заявив, що відео з випадками силової мобілізації, які потрапляють в Інтернет, є маніпулятивними та використовуються в інтересах ворога. За його словами, такі ролики показують неповну картину подій, без початку і кінця конфлікту, що створює викривлене враження. Пуйко також зазначив, що термін "бусифікація" активно поширюється росіянами для своїх пропагандистських цілей.

РБК-Україна також розповідало про конфлікт за участю патрульних поліції і ТЦК у Львівській області. Поліція повідомила про конфліктну ситуацію, що виникла під час спільної роботи з працівниками ТЦК, коли патрульні зупинили автомобіль.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ТЦКМобілізація в Україні