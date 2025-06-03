Побили та примусово мобілізували: на Рівненщині працівники ТЦК отримали підозри

Інцидент стався 21 лютого 2025 року в селі Іваннє Дубенського району. Під час мобілізаційних заходів працівники ТЦК помітили чоловіка на велосипеді.

Вони застосували до нього сльозогінний газ, силоміць затягли до службового авто, а коли той намагався покликати на допомогу, вистріливши в повітря з сигнального пістолета - двоє військовослужбовців побили його, повідомили в ДБР.

За даними детективів, чоловіка били по голові та тулубу, коли той вже лежав на землі. Після побиття він під тиском назвав свої дані та був насильно доставлений до ТЦК. При цьому ще у 2019 році медкомісія визнала його непридатним до служби в мирний час. Попри це, його мобілізували до військової частини в Рівненській області.

Офіцеру та двом військовим оголошено підозру у незаконному позбавленні волі чоловіка із заподіянням фізичних страждань - злочині, скоєному групою осіб. Крім того, двом із них інкримінують катування з метою змусити потерпілого діяти проти власної волі або покарати його.

За такі дії фігурантам загрожує до шести років ув'язнення.