Насиковский: пригород - для тех, кто ценит комфорт, изысканность, гармонию с природой

Загородный жилой комплекс бизнес-класса от группы компаний DIM признан лучшим в Киевской области, по мнению экспертов Всеукраинского форума "Городская и загородная недвижимость-2021".

Основными критериями выбора победителя были качество материалов, темпы строительства, инфраструктура, архитектура и репутация застройщика.

"Хочу поблагодарить экспертное жури за высокую оценку нашей работы. Park Lake City - уникальный жилой комплекс бизнес-класса с собственным водоемом. Он по праву заслуживает этой награды. Развитая инфраструктура, архитектура, эстетика и изысканность стиля сочетаются с неповторимой природой, изюминкой которой является чистое озеро, создающее неповторимую атмосферу и красивый вид. Наш подход к строительству загородного комплекса трансформирует привычное представление о жизни в пригороде и отвечает потребностям современного горожанина. 15 гектаров, где будут расположены 20 4-этажных домов вокруг собственного озера, изменят представление о комфорте. Все квартиры обустроены роскошными террасами с видом на озеро, для пробежек в Park Lake City предусмотрено 1250 метров беговых дорожек вокруг водоема. Также до мелочей продумана вся территория комплекса, чтобы комфортно чувствовали себя все жители нашего элитного городка", - отметил Александр Насиковский, управляющий партнер группы компаний DIM.

Всеукраинский независимый конкурс "Городская и загородная недвижимость-2021" проходит с 2010 года при поддержке Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Верховной рады Украины, Министерства развития общин и территорий Украины, Конфедерации строителей Украины, Земельного союза Украины. В конкурсе принимали участие жилые комплексы из всех областей Украины.

Напомним, группа компаний DIM была основана в 2014 году. Она состоит из компаний, которые охватывают все стадии строительства: управляют процессом разработки архитектурных решений и проектирования, предлагают весь спектр строительных и дизайнерских услуг, предоставляют услуги по профессиональному управлению недвижимостью.

Концептуальной особенностью проектов группы компаний DIM является создание жилых комплексов новых качественных форматов жилья, ориентированных на потребности покупателей. В объектах DIM собственные парки, коворкинги, детские садики и начальные школы, зоны отдыха, развлечений и занятия спортом и многое другое.

На данный момент компания ввела в эксплуатацию 8 домов совокупной площадью свыше 72 000 м2. На стадии строительства находится 5 жилых комплексов общей площадью 890 000 м2 категории комфорт+ и бизнес-класса.