ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Насиковский: пригород - для тех, кто ценит комфорт, изысканность, гармонию с природой

Новина українською →
Киев, Пятница 28 мая 2021 18:40 promo
Насиковский: пригород - для тех, кто ценит комфорт, изысканность, гармонию с природой Фото: Park Lake City (пресс-служба группа компаний DIM)
Автор: РБК-Украина

Загородный жилой комплекс бизнес-класса от группы компаний DIM признан лучшим в Киевской области, по мнению экспертов Всеукраинского форума "Городская и загородная недвижимость-2021".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Основными критериями выбора победителя были качество материалов, темпы строительства, инфраструктура, архитектура и репутация застройщика.

"Хочу поблагодарить экспертное жури за высокую оценку нашей работы. Park Lake City - уникальный жилой комплекс бизнес-класса с собственным водоемом. Он по праву заслуживает этой награды. Развитая инфраструктура, архитектура, эстетика и изысканность стиля сочетаются с неповторимой природой, изюминкой которой является чистое озеро, создающее неповторимую атмосферу и красивый вид. Наш подход к строительству загородного комплекса трансформирует привычное представление о жизни в пригороде и отвечает потребностям современного горожанина. 15 гектаров, где будут расположены 20 4-этажных домов вокруг собственного озера, изменят представление о комфорте. Все квартиры обустроены роскошными террасами с видом на озеро, для пробежек в Park Lake City предусмотрено 1250 метров беговых дорожек вокруг водоема. Также до мелочей продумана вся территория комплекса, чтобы комфортно чувствовали себя все жители нашего элитного городка", - отметил Александр Насиковский, управляющий партнер группы компаний DIM.

Насиковский: пригород - для тех, кто ценит комфорт, изысканность, гармонию с природой

Всеукраинский независимый конкурс "Городская и загородная недвижимость-2021" проходит с 2010 года при поддержке Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Верховной рады Украины, Министерства развития общин и территорий Украины, Конфедерации строителей Украины, Земельного союза Украины. В конкурсе принимали участие жилые комплексы из всех областей Украины.

Напомним, группа компаний DIM была основана в 2014 году. Она состоит из компаний, которые охватывают все стадии строительства: управляют процессом разработки архитектурных решений и проектирования, предлагают весь спектр строительных и дизайнерских услуг, предоставляют услуги по профессиональному управлению недвижимостью.

Концептуальной особенностью проектов группы компаний DIM является создание жилых комплексов новых качественных форматов жилья, ориентированных на потребности покупателей. В объектах DIM собственные парки, коворкинги, детские садики и начальные школы, зоны отдыха, развлечений и занятия спортом и многое другое.

На данный момент компания ввела в эксплуатацию 8 домов совокупной площадью свыше 72 000 м2. На стадии строительства находится 5 жилых комплексов общей площадью 890 000 м2 категории комфорт+ и бизнес-класса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Недвижимость Киев недвижимость
NEWS
Во фракции Меркель призвали Берлин пересмотреть позицию по поставкам оружия Украине
Во фракции Меркель призвали Берлин пересмотреть позицию по поставкам оружия Украине
DAILY
Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина