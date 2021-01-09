"Нашел на улице": в Херсонской области задержали мужчину с оружием и гранатами

В Херсонской области правоохранители задержали мужчину с оружием, гранатами и патронами. Он якобы хотел сбыть гранаты на территории районного центра.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Подозреваемого задержали на автостанции. Во время досмотра у него изъяли сумку, в которой находились обрез охотничьего ружья, граната Ф-1, граната РГН и более 100 патронов различного калибра.

По словам задержанного, он нашел сумку с боеприпасами на одной из улиц областного центра.

Сейчас правоохранители проверяют информацию и устанавливают происхождение боеприпасов и оружия.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: изъятый арсенал (mvs.gov.ua)

Напомним, в конце ноября СБУ предотвратила теракт в Донецкой области, где агент "ДНР" пытался подорвать подстанцию распределения электроэнергии в зоне ООС.

Кроме того, в Украине действовала международная банда, которая изготавливала и продавала оружие. Участников преступной группировки задержали.