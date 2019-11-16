Наша муза! Тина Кароль покорила сияющим образом (фото)

Тина Кароль побалова фанов кокетливым фото
Тина Кароль анонсировала свои грандиозные выступления в Киеве и обрадовала армию поклонников новой песней "Иди на жизнь" , которая доступна для прослушивания на музыкальном сервисе Apple Music. Артистка в Instagram также показала новое фото с вдохновленным образом, сияющими глазами и нежной, слегка лукавой улыбкой на устах.
Певицу в белоснежной "облачной" блузе украшают драгоценности - серьги и кольцо, однако как отмечают многочисленные фаны, это Тина их делает более прекрасными.
Отметим, что композиция "Иди на жизнь" также будет представлена в рамках грандиозного новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!". Так, Кароль будет поздравлять Украину с новым десятилетием и исполнит микс из своих старых и новых хитов.
Нежный цветок: Тина Кароль поразила элегантным образом на сцене новогоднего шоу
Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)
Украинская поп-дива кокетливо приспустила одно плечо белоснежной рубашки, обнажив изящную ключицу.
Пользователи сети восхищаются фото и купают артистку в комплиментах. Поклонники Кароль отмечают, что певица запечатлела в себе образ Музы и способна делиться вдохновением, "заряжать" им каждого.
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Как сообщалось ранее, недавно Тина Кароль сделала заявление о личной жизни и рассказала о подросшем сыне Вениамине.
Также мы писали о том, что Тина Кароль решилась на пикантную фотосессию – она показала снимке в халате и частично обнажила грудь перед камерой.