Наша муза! Тина Кароль покорила сияющим образом (фото)

Тина Кароль анонсировала свои грандиозные выступления в Киеве и обрадовала армию поклонников новой песней "Иди на жизнь" , которая доступна для прослушивания на музыкальном сервисе Apple Music. Артистка в Instagram также показала новое фото с вдохновленным образом, сияющими глазами и нежной, слегка лукавой улыбкой на устах.

Певицу в белоснежной "облачной" блузе украшают драгоценности - серьги и кольцо, однако как отмечают многочисленные фаны, это Тина их делает более прекрасными.

Отметим, что композиция "Иди на жизнь" также будет представлена в рамках грандиозного новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!". Так, Кароль будет поздравлять Украину с новым десятилетием и исполнит микс из своих старых и новых хитов.

Нежный цветок: Тина Кароль поразила элегантным образом на сцене новогоднего шоу

Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Украинская поп-дива кокетливо приспустила одно плечо белоснежной рубашки, обнажив изящную ключицу.

Пользователи сети восхищаются фото и купают артистку в комплиментах. Поклонники Кароль отмечают, что певица запечатлела в себе образ Музы и способна делиться вдохновением, "заряжать" им каждого.

Красивая!

Моя муза! Вдохновляюсь вашей мудростью, благородством и умением быть сильной!

Ну какая же ты красивая!

Очень красивая девушка;

Поэтому идолопоклонство присуще;

Тина вы прекрасная!

Шикарная!

Слишком красивая;

Самая-самая лучшая! Любимая! Красивая!

Нереальная...

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Как сообщалось ранее, недавно Тина Кароль сделала заявление о личной жизни и рассказала о подросшем сыне Вениамине.

Также мы писали о том, что Тина Кароль решилась на пикантную фотосессию – она показала снимке в халате и частично обнажила грудь перед камерой.