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Наша муза! Тина Кароль покорила сияющим образом (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.11.2019 - 23:42
Наша муза! Тина Кароль покорила сияющим образом (фото)
Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Тина Кароль побалова фанов кокетливым фото

Тина Кароль анонсировала свои грандиозные выступления в Киеве и обрадовала армию поклонников новой песней "Иди на жизнь" , которая доступна для прослушивания на музыкальном сервисе Apple Music. Артистка в Instagram также показала новое фото с вдохновленным образом, сияющими глазами и нежной, слегка лукавой улыбкой на устах.

Певицу в белоснежной "облачной" блузе украшают драгоценности - серьги и кольцо, однако как отмечают многочисленные фаны, это Тина их делает более прекрасными.

Отметим, что композиция "Иди на жизнь" также будет представлена в рамках грандиозного новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!". Так, Кароль будет поздравлять Украину с новым десятилетием и исполнит микс из своих старых и новых хитов.

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Наша муза! Тина Кароль покорила сияющим образом (фото)

Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Украинская поп-дива кокетливо приспустила одно плечо белоснежной рубашки, обнажив изящную ключицу.

Пользователи сети восхищаются фото и купают артистку в комплиментах. Поклонники Кароль отмечают, что певица запечатлела в себе образ Музы и способна делиться вдохновением, "заряжать" им каждого.

  • Красивая!
  • Моя муза! Вдохновляюсь вашей мудростью, благородством и умением быть сильной!
  • Ну какая же ты красивая!
  • Очень красивая девушка;
  • Поэтому идолопоклонство присуще;
  • Тина вы прекрасная!
  • Шикарная!
  • Слишком красивая;
  • Самая-самая лучшая! Любимая! Красивая!
  • Нереальная...

Наша муза! Тина Кароль покорила сияющим образом (фото)

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Как сообщалось ранее, недавно Тина Кароль сделала заявление о личной жизни и рассказала о подросшем сыне Вениамине.

Также мы писали о том, что Тина Кароль решилась на пикантную фотосессию – она показала снимке в халате и частично обнажила грудь перед камерой.

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Новости Украины Тина Карольновости шоу-бизнеса
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