Наша красоточка: Могилевская восхитила сеть чувственным фото и обратилась к фанам

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Наталья Могилевская в Одессе готовит большой концерт

Знаменитая певица Наталья Могилевская, которая ранее удивила поклонников признанием в любви к молодому человеку и публикацией целой серией фото с ним, восхитила сеть новым снимком, на котором артистка просто излучает свежесть и сама будто сбросила много лет. Кадр звезда опубликовала в Instagram.

Сейчас Могилевская находится в Одессе, где 30 июня у нее состоится большой концерт. Артистка приглашает поклонников вместе насладиться "незабываемым летним вечером".

"Моя любимая Одесса! Встречаемся 30 июня в летнем театре на Морвокзале. Большой концерт, приглашаю и жду всех! Проведем этот незабываемый летний вечер вместе!" - подписала она фото.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

В комментариях к сообщению фаны звезды восхищаются чувственным солнечным фото Могилевской и купают ее в комплиментах.

Красивое фото, такое живое и атмосферное;

Обязательно буду на вашем волшебном концерте! Жду с нетерпением 30 июня. Фото невероятно красивое! У вас отличный фотограф!

Наша красоточка!

Вы очень красивы! Постараемся приехать на концерт!

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, недавно Наталья Могилевская в сетчатой майке показала, чем занялась с мужчиной.

Также мы писали о том, что Наталья Могилевская в кожаном наряде не на шутку взбудоражила сеть.

Напомним, что не так давно Наталья Могилевская оторвалась на вечеринке в честь открытия одного из киевских заведений и даже встала за диджейский пульт.