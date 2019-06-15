Наша красоточка: Могилевская восхитила сеть чувственным фото и обратилась к фанам

Наталья Могилевская в Одессе готовит большой концерт
Знаменитая певица Наталья Могилевская, которая ранее удивила поклонников признанием в любви к молодому человеку и публикацией целой серией фото с ним, восхитила сеть новым снимком, на котором артистка просто излучает свежесть и сама будто сбросила много лет. Кадр звезда опубликовала в Instagram.
Сейчас Могилевская находится в Одессе, где 30 июня у нее состоится большой концерт. Артистка приглашает поклонников вместе насладиться "незабываемым летним вечером".
"Моя любимая Одесса! Встречаемся 30 июня в летнем театре на Морвокзале. Большой концерт, приглашаю и жду всех! Проведем этот незабываемый летний вечер вместе!" - подписала она фото.
Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
В комментариях к сообщению фаны звезды восхищаются чувственным солнечным фото Могилевской и купают ее в комплиментах.
Скрин комментариев
Как сообщалось ранее, недавно Наталья Могилевская в сетчатой майке показала, чем занялась с мужчиной.
Также мы писали о том, что Наталья Могилевская в кожаном наряде не на шутку взбудоражила сеть.
Напомним, что не так давно Наталья Могилевская оторвалась на вечеринке в честь открытия одного из киевских заведений и даже встала за диджейский пульт.